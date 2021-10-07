Гривна подорожала к доллару и евро

Гривна к евро подорожала на 24 копейки Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подорожала на семь копеек – с 26,42 грн/$ до 26,35 грн/$.

Гривна к евро укрепилась на 24 копейки – с 30,65 грн/€ до 30,41 грн/€.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,64 грн/10 руб.