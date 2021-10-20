В Нацбанке Украины рассказали, каких купюр меньше всего в обращении

В частности, 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн, а также 13,9 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на 4,4 млрд грн. Это на 33,7 млрд грн или на 6% больше, чем на начало этого года, 1 января в обращении было 558,5 млрд грн.

"За сентябрь произошло некоторое снижение наличных денег в обращении – на 0,3%", – отметили в посте.

На одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет, по состоянию на 1 января – 72 и 149 соответственно.

Больше всего, по данным НБУ, в обращении банкнот номиналом 200 грн и монет номиналом 10 коп. (24,5% и 28,8% соответственно от общего количества в обращении).

"Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (78,4 млн или 2,7% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 грн (75,3 млн шт. или 0,5% от общего количества монет в обращении)", – уточнили в НБУ.

В обращении остается 447,4 млн "золотых" одногривневых монет, их регулятор постепенно выводит из обращения.

"Эти одногривневые монеты, попадая во время инкассации в банки, не возвращаются обратно в оборот. Постепенно в обращении их становится все меньше. Их место занимают соответствующие "серебристые" оборотные монеты", – сообщили в НБУ.