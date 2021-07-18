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В Нацбанке Украины рассказали, каких купюр больше всего в обращении

По данным Нацбанка, на одного украинца приходится 71 банкнота и 156 монет
По данным Нацбанка, на одного украинца приходится 71 банкнота и 156 монет
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

585,2 млрд грн наличных денег находилось в обращении в Украине на 1 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в Facebook.

В частности 2,9 млрд шт. банкнот на суму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд шт. монет (без памятних и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.

Это на 26,7 млрд грн або на 4,8% больше, чем на начало 2021 года.

"Во время пандемии количество наличных в обращении выросло во всем мире и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются. По мнению НБУ, по мере уменьшения неопределенности из-зи пандемии коронавируса и карантина спрос на наличные будет ослабевать", – отметили в релизе.

По данным регулятора, на одного украинца приходитс 71 банкнота и 156 монет (на 1 января этого года 72 и 149 шт. соответственно). Больше всего в обращении – банкнот номиналом 200 грн. и монет номиналом 10 копеек.

"Меньше в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн. (73,8 млн шт. або 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет – номиналом 10 грн (48,2 млн шт. або 0,4% от общего количества монет в обращении). В обращении остается 452,1 млн шт "золотистых" одногривневых монет", – сообщили в НБУ.

Регулятор напомнил, что эти эти монеты будут постепенно выводить из обращения.

"Золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут. Постепенно в обороте их будет становиться все меньше. Их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты", – подчеркули в Нацбанке.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2912176525663167

Теги: Украина, НБУ, Нацбанк, банкноты, купюра, монеты, банкнота, монета, пандемия, коронавирус
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