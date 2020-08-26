Нацбанк ввел в обращение монету "День памяти павших защитников Украины"

Памятная монета номиналом 10 грн выпущена тиражом 1 млн штук. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

На аверсе монеты изображено поле подсолнухов с одним перебитым цветком, который символизирует раненого воина Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 грн "День памяти павших защитников Украины". Об этом 26 августа сообщила пресс-служба НБУ.

Монета посвящена увековечиванию героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сказано в сообщении.

Памятная монета выпущена тиражом 1 млн штук. На аверсе монеты размещены: надпись "Украина", малый государственный герб Украины, по обе стороны от герба – год чеканки.

"В центре изображена аллегорическая композиция: поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость, жизнь. Именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины. Справа на поле, как раненый воин, – большой подсолнечник с перебитым стеблем", – сказано в описании монеты.

На реверсе монеты изображен большой цветок подсолнуха, символизирующий Украину: внизу – лепесток-слеза с тамгой Крым, справа – два изогнутых лепестка – Донецкая и Луганская области.