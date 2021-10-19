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Илларионов: Сейчас в Украине ВВП на душу населения ниже, чем он был в 1989 году

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Илларионов: К 2040 году, примерно через два десятилетия, украинский ВВП может достичь и даже превысить цифру в $1 трлн
Илларионов: К 2040 году, примерно через два десятилетия, украинский ВВП может достичь и даже превысить цифру в $1 трлн
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В мире всего несколько стран, в том числе Украина, имеют размер валового внутреннего продукта ниже, чем он был 30 лет назад. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Это не самая симпатичная компания. Украине давно пора ее покинуть и перейти в гораздо более симпатичную", – сказал экономист. 

Илларионов недавно возглавил программу "Триллион долларов для Украины" в Украинском институте будущего. Достичь увеличения ВВП Украины с сегодняшних $160 млрд до $1 трлн вполне реально, считает экономист. 

"Этого нельзя сделать за один день или за один год. Это можно сделать примерно за два десятилетия, если этим заниматься. Поэтому не надо рассматривать эту программу и предложения, о которых мы будем говорить, в качестве некой волшебной палочки, взявшись за которую, можно за одну ночь превратить тыкву в карету. Нет. Для этого надо работать, надо работать в течение некоторого периода времени и всем гражданам страны. Только в этом случае это может получиться", – сказал Илларионов. 

Для достижения этой цели, по его словам, нужно добиться высоких темпов экономического роста. 

"В том случае, если высокие темпы роста, а это 7–8% ежегодно, можно будет удерживать в течение двух десятилетий, действительно к 2040 году, примерно через два десятилетия, украинский ВВП может достичь и даже превысить цифру в $1 трлн", – объяснил экономист. 

Журналистка спросила, каким образом каждый украинец ощутит это на собственном благосостоянии.

"Сегодня ВВП, который является главным измерителем общественного и индивидуального богатства для каждого человека, на 30% ниже, чем он был в конце Советского Союза. То есть за 30 лет независимости украинский ВВП и, соответственно, валовой внутренний продукт на душу населения не только не вырос, он сократился примерно на 30%. Потребление граждан настолько не упало, потому что произошло очень серьезное изменение структуры ВВП. Задача, которую необходимо ставить и которую необходимо решить,  это увеличить личные доходы каждого гражданина Украины минимум в четыре раза. В среднем каждый украинец должен стать богаче в четыре раза. Кто-то, естественно, будет чуть более богатым, кто-то – чуть менее богатым, но в целом для страны общий ВВП должен увеличиться примерно в четыре раза и индивидуальное потребление каждого гражданина должно увеличиться в четыре раза. Это означает удвоение показателя производства и показателя потребления каждые 10 лет", – рассказал эксперт.

По его мнению, экономический рост Украины зависит от трех факторов: установления верховенства права, членства Украины в НАТО, а третье направление напрямую касается экономической политики.

"В целом его можно назвать так: достижение оптимального размера государства. Что такое размер государства? Это не размер территории страны, это не численность населения, это та часть ВВП, та часть национальных экономических ресурсов, которые зарабатывает страна и тратит на себя. В разных странах эти экономические размеры государства разные, например, многие европейские страны имеют показатели на уровне 4045% или даже 50%. То есть в этих богатых, высокоразвитых странах государство собирает в качестве налогов, потребляет и перераспределяет до половины всего того, что производится в этих странах. В США этот показатель чуть меньше – менее 30%. В таких странах, как Гонконг и Сингапур, – около 20%. А каковы экономические размеры Украины? В прошлом году они составили 40%", – отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что для такой небогатой страны, как Украина, которая занимает одно из последних мест в Европе по ВВП на душу населения, такой экономический размер государства является "гигантским". 

"Такие экономические размеры государства убивают экономический рост. И одна из главных причин, почему в Украине за годы независимости темпы экономического роста оказались отрицательными (сегодня ВВП и ВВП на душу населения ниже, чем он был в 1989 году), главная причина этой, прямо скажем, экономической катастрофы, заключается в том, что экономические размеры Украинского государства являются абсолютно неподъемными для украинской экономики и украинского общества", – сказал Илларионов

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным Всемирного банка, в 2020 году в Украине ВВП на душу населения в текущих международных долларах составлял 13,056. Для сравнения: в Люксембурге – 118,359, Германии – 53,694, Франции – 46,227, Чехии – 41,737, Литве – 38,734, Польше – 34,264, России – 28,213, Грузии – 14,863, Молдове –13,001.

В 2020 году реальный ВВП Украины упал на 4% после четырех лет роста, сообщила Государственная служба статистики. До этого он рос на 2,43,4% в год. 

По итогам 2021 года украинское правительство ожидает роста ВВП Украины на 4%, но помешать этому может "очередная мощная волна коронавируса", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: ВВП, экономика, Андрей Илларионов, Алеся Бацман, рост ВВП
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