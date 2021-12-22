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Штамм коронавируса "Омикрон" подтвердили в более чем 100 странах

За неделю "Омикрон" нашли еще в 17 странах
За неделю "Омикрон" нашли еще в 17 странах
Фото: ЕРА

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" по состоянию на 21 декабря подтвердили в 106 странах. Об этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала в еженедельной эпидемиологической сводке (.pdf).

"С момента последнего обновления, опубликованного 14 декабря, дополнительные страны во всех шести регионах ВОЗ сообщили о подтвержденных случаях варианта "Омикрон". По состоянию на 21 декабря 2021 года [...] "Омикрон" подтвержден в 106 странах мира", – сказано в сообщении.

Ранее случаи заражения штаммом были подтверждены в 89 странах.

В ВОЗ прогнозируют, что через несколько недель "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Европе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 

18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Омикрон
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