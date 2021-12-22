Штамм коронавируса "Омикрон" подтвердили в более чем 100 странах

За неделю "Омикрон" нашли еще в 17 странах Фото: ЕРА

"С момента последнего обновления, опубликованного 14 декабря, дополнительные страны во всех шести регионах ВОЗ сообщили о подтвержденных случаях варианта "Омикрон". По состоянию на 21 декабря 2021 года [...] "Омикрон" подтвержден в 106 странах мира", – сказано в сообщении.

Ранее случаи заражения штаммом были подтверждены в 89 странах.

В ВОЗ прогнозируют, что через несколько недель "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Европе.