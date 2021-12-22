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Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года – НАН

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Заболеваемость COVID-19 в Украине спадает
Заболеваемость COVID-19 в Украине спадает
Фото: EPA

Штамм коронавируса "Омикрон" может повлиять на эпидемическую ситуацию в Украине в начале января 2022 года. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря.

В НАН отметили, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в Украине снижалась темпами около 20% в неделю.

"Количество положительных тестов за это время спадало примерно на 25% в неделю, а новых госпитализаций – на 15% в неделю", – говорится в сообщении.

В отчете указано, что снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины.

"Продолжению нисходящей тенденции грозит рост рисков со стороны штамма "Омикрон". [...] Согласно оценкам темпов распространения штамма "Омикрон" и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может ощутить его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", – сообщили в НАН.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По состоянию на 22 декабря, в Украине подтвердили 3,6 млн случаев коронавируса, умерли 93,9 тыс. человек.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом "Омикрон". 

18 декабря первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в Украине.

По состоянию на 21 декабря "Омикрон" подтвердили в 106 странах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАНУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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