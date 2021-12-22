Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года – НАН

В НАН отметили, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 в Украине снижалась темпами около 20% в неделю.

"Количество положительных тестов за это время спадало примерно на 25% в неделю, а новых госпитализаций – на 15% в неделю", – говорится в сообщении.

В отчете указано, что снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины.

"Продолжению нисходящей тенденции грозит рост рисков со стороны штамма "Омикрон". [...] Согласно оценкам темпов распространения штамма "Омикрон" и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может ощутить его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", – сообщили в НАН.