COVID-заболеваемость в Украине снижается шестую неделю, но есть риск возобновления роста из-за "Омикрона" – Киевская школа экономики

За последнюю неделю количество случаев коронавируса в Украине снизилось на 22% Фото: depositphotos.com

По их данным, за прошлую неделю количество новых случаев коронавируса в Европе выросло на 6%. В частности, в Великобритании фиксируют в среднем по 100 тыс. случаев болезни за сутки, при чем на штамм "Омикрон" приходится 70% случаев.

"Для Украины это означает усиление тезиса о том, что в Украине может начаться возобновление роста заболеваемости на COVID-19. Но пока в Украине видим стабильную шестую неделю спада заболеваемости", – сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Он отметил, что за последнюю неделю количество случаев болезни снизилось на 22%, госпитализации с коронавирусом – на 17%, умерших – а 24%, а количество занятых больными коек с кислородом – с 35% до 29%.

К концу году в KSE прогнозируют разгрузку медицинской системы в стране. Однако с учетом ситуации в Европе из-за "Омикрона" есть риск роста заболеваемости в январе 2022 года.