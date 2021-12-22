COVID-заболеваемость в Украине снижается шестую неделю, но есть риск возобновления роста из-за "Омикрона" – Киевская школа экономики

По их данным, за прошлую неделю количество новых случаев коронавируса в Европе выросло на 6%. В частности, в Великобритании фиксируют в среднем по 100 тыс. случаев болезни за сутки, при чем на штамм "Омикрон" приходится 70% случаев.
"Для Украины это означает усиление тезиса о том, что в Украине может начаться возобновление роста заболеваемости на COVID-19. Но пока в Украине видим стабильную шестую неделю спада заболеваемости", – сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
Он отметил, что за последнюю неделю количество случаев болезни снизилось на 22%, госпитализации с коронавирусом – на 17%, умерших – а 24%, а количество занятых больными коек с кислородом – с 35% до 29%.
К концу году в KSE прогнозируют разгрузку медицинской системы в стране. Однако с учетом ситуации в Европе из-за "Омикрона" есть риск роста заболеваемости в январе 2022 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По состоянию на 22 декабря, в Украине подтвердили 3,6 млн случаев коронавируса, умерли почти 94 тыс. человек.