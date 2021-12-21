Более 110 тыс. украинцев привились от коронавируса за сутки

Первую дозу вчера получил 36 056 человек, полностью иммунизированы 74 605 человек. Дополнительную дозу 29 декабря получили 79 украинцев.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (54 909), на втором месте – CoronaVac (32 947), на третьем и четвертом – Moderna (15 677) и AstraZeneca (7207).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 484 089 прививок. Первую дозу получили 14 422 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477. Дополнительные дозы ввели 171 украинцу.