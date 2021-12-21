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Более 110 тыс. украинцев привились от коронавируса за сутки

Дополнительные дозы вакцины ввели 171 украинцу
Дополнительные дозы вакцины ввели 171 украинцу
Фото: EPA

За сутки 20 декабря в Украине сделали 110 740 прививок от коронавирусной инфекции, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вчера получил 36 056 человек, полностью иммунизированы 74 605 человек. Дополнительную дозу 29 декабря получили 79 украинцев.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (54 909), на втором месте – CoronaVac (32 947), на третьем и четвертом – Moderna (15 677) и AstraZeneca (7207).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 484 089 прививок. Первую дозу получили 14 422 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477. Дополнительные дозы ввели 171 украинцу. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2026125280883900

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали их получать 16 декабря.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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