Украинцы начали получать дополнительные дозы вакцины против коронавируса

Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек. Дополнительную дозу получили 14 человек.
На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (62 028), на втором месте – CoronaVac (44 318), на третьем и четвертом – Moderna (14 979) и AstraZeneca (11 666).
С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности сделано 27 004 683 прививки.
В Минздраве добавили, что 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса.