Украинцы начали получать дополнительные дозы вакцины против коронавируса

Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек. Дополнительную дозу получили 14 человек.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (62 028), на втором месте – CoronaVac (44 318), на третьем и четвертом – Moderna (14 979) и AstraZeneca (11 666).

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности сделано 27 004 683 прививки.

В Минздраве добавили, что 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%.