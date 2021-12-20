Европейский регулятор одобрил пятую вакцину от COVID-19

Novavax сможет поставить до 100 млн доз вакцины Nuvaxovid в ЕС, отметили в Еврокомиссии Фото: EPA

Отмечается, что Nuvaxovid – пятая вакцина, рекомендованная в Евросоюзе для предотвращения COVID-19.

По данным ЕМА, эффективность препарата от Novavax составляет около 90% против штаммов коронавируса "Альфа" и "Бета". Данных против других вариантов, включая "Омикрон", пока недостаточно.

Отмечается, что Nuvaxovid эффективен в предотвращении COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Вакцина вводится в виде двух инъекций с интервалом в три недели.

В понедельник условное разрешение на продажу вакцины от Novavax на территории ЕС выдала Еврокомиссия, сообщила в Twitter ее глава Урсула фон дер Ляйен.

"В ЕС имеется пять одобренных вакцин, и это разнообразный портфель, основанный как на новых технологиях, таких как мРНК, так и на классических, таких как Novavax, основанный на белке. Вакцинация и бустерные прививки – наша лучшая защита от COVID-19", – написала фон дер Ляйен.

We have now authorised the @Novavax vaccine.



With 5 approved vaccines, the EU has a varied portfolio, based both on novel technologies, such as mRNA, and classic ones, like Novavax, which is protein-based.



Vaccination, and boosters, are our best protection against COVID19. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2021

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, Nuvaxovid – первая, разрешенная для использования в ЕС вакцина на основе белка, которая "показывает многообещающие результаты против COVID-19", говорится в пресс-релизе, опубликованном 20 декабря на сайте Еврокомиссии.

"Вакцинация и усиление защиты от COVID-19 сегодня важны как никогда, если мы хотим остановить волну инфекций и противодействовать появлению и распространению новых вариантов", – подчеркнула Кириакидес.

Еврокомиссия подписала контракт с Novavax 4 августа 2021 года. Компания сможет поставить до 100 млн доз вакцины Nuvaxovid в ЕС, начиная с 2022 года. В первом квартале государства – члены Евросоюза заказали около 27 млн доз препарата.