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Европейский регулятор одобрил пятую вакцину от COVID-19

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Novavax сможет поставить до 100 млн доз вакцины Nuvaxovid в ЕС, отметили в Еврокомиссии
Novavax сможет поставить до 100 млн доз вакцины Nuvaxovid в ЕС, отметили в Еврокомиссии
Фото: EPA

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило для использования на территории ЕС вакцину против коронавируса Nuvaxovid от Novavax. Об этом 20 декабря сообщается на сайте ЕМА.

Отмечается, что Nuvaxovid – пятая вакцина, рекомендованная в Евросоюзе для предотвращения COVID-19.

По данным ЕМА, эффективность препарата от Novavax составляет около 90% против штаммов коронавируса "Альфа" и "Бета". Данных против других вариантов, включая "Омикрон", пока недостаточно.

Отмечается, что Nuvaxovid эффективен в предотвращении COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Вакцина вводится в виде двух инъекций с интервалом в три недели.

В понедельник условное разрешение на продажу вакцины от Novavax на территории ЕС выдала Еврокомиссия, сообщила в Twitter ее глава Урсула фон дер Ляйен.

"В ЕС имеется пять одобренных вакцин, и это разнообразный портфель, основанный как на новых технологиях, таких как мРНК, так и на классических, таких как Novavax, основанный на белке. Вакцинация и бустерные прививки – наша лучшая защита от COVID-19", – написала фон дер Ляйен.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, Nuvaxovid – первая, разрешенная для использования в ЕС вакцина на основе белка, которая "показывает многообещающие результаты против COVID-19", говорится в пресс-релизе, опубликованном 20 декабря на сайте Еврокомиссии.

"Вакцинация и усиление защиты от COVID-19 сегодня важны как никогда, если мы хотим остановить волну инфекций и противодействовать появлению и распространению новых вариантов", – подчеркнула Кириакидес.

Еврокомиссия подписала контракт с Novavax 4 августа 2021 года. Компания сможет поставить до 100 млн доз вакцины Nuvaxovid в ЕС, начиная с 2022 года. В первом квартале государства – члены Евросоюза заказали около 27 млн доз препарата.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 20 декабря в ЕС сделали более 708,6 млн прививок от COVID-19, сообщило агентство Bloomberg. Полностью вакцинированы почти 70% взрослого населения, 22,3% – получили третью дозу препаратов от COVID-19.

В ЕС одобрены для использования вакцины против коронавируса Comirnaty от BioNTech and Pfizer, Janssen от Johnson & Johnson, Spikevax от Moderna и Vaxzevria от AstraZeneca, сообщается на сайте EMA.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, штамм, EMA, Novavax, ЕС
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