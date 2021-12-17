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ВОЗ одобрила для экстренного применения еще одну вакцину от COVID-19

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Оригинальную вакцину от Novavax сейчас оценивает EMA
Оригинальную вакцину от Novavax сейчас оценивает EMA
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования аналог вакцины от коронавируса, разработанный компанией Novavax, который по лицензии будут производить в Индии. Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила 17 декабря.

"Вакцина под названием Covovax производится Индийским институтом сывороток по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем доходов", – говорится в сообщении.

Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, определила, что вакцина [Covovax] соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, что преимущества вакцины намного перевешивают любые риски и что вакцина может использоваться во всем мире, отметили в  пресс-службе.

В ВОЗ сообщили, что Covovax – это "субъединица вакцины", разработанной Novavax и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям. Вакцина Covovax может храниться при температуре +2...+8 ºC. Препарат является двухдозным, но интервал между дозами в ВОЗ не указали.

Оригинальная вакцина Nuvaxovid, производимая Novavax, сейчас проходит оценку Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"ВОЗ завершит свою собственную оценку этой вакцины после того, как EMA выпустит свою рекомендацию", – говорится в пресс-релизе.

Как сообщали в EMA, вакцина Nuvaxovid одержит частицу характерного для коронавируса спайк-белка (S-белка, "шипа") вируса SARS-CoV-2. После прививки иммунная система человека вырабатывает антитела к этому белку, благодаря чему организм получает защиту от коронавируса.

В июне компания Novavax заявляла, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 90,4%.

Covovax стала девятой вакциной от COVID-19, одобренной ВОЗ для экстренного применения. Ранее организация одобрила препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson&Johnson), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac Biotech), Covaxin (Bharat Biotech), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), а также Covishield – аналог AstraZeneca, который производят по лицензии на базе Индийского института сывороток, и Vero Cell от Sinopharm.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 17 декабря в мире сделали более 8,64 млрд прививок от COVID-19, сообщило агентство Bloomberg.

Индийский институт сывороток должен был поставить в Украину 1,5 млн доз вакцины Covishield и 10 млн доз Novavax. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, индийский производитель не выполнил условия контракта: доставлено только 500 тыс. доз Covishield. Глава Минздрава сообщал в августе, что Украина разорвет контракт с институтом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Индия, ВОЗ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, EMA, Novavax
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