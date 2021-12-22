В Украине за сутки скончалось более 300 пациентов с COVID-19

"В Украине зафиксировано 6363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 534, медработников – 208). [...] Также за прошедшие сутки госпитализирован 2241 человек, летальных исходов – 301, вылечились – 19 494 человека", – сказано в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 6029 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 623 079 случаев коронавирусной инфекции, скончались 93 909 пациентов с COVID-19, выздоровели – 3 376 899 человек.
В Минздраве отметили, что 21 декабря в стране сделали 81 514 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 33 856.
Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1403), больше всего смертей – по 22 – в Киеве, Киевской и Полтавской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.