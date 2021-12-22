В Украине за сутки скончалось более 300 пациентов с COVID-19

Больше всего новых инфицирований зарегистрировали в Киеве Фото: ЕРА

"В Украине зафиксировано 6363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 534, медработников – 208). [...] Также за прошедшие сутки госпитализирован 2241 человек, летальных исходов – 301, вылечились – 19 494 человека", – сказано в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 6029 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 623 079 случаев коронавирусной инфекции, скончались 93 909 пациентов с COVID-19, выздоровели – 3 376 899 человек.

В Минздраве отметили, что 21 декабря в стране сделали 81 514 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 33 856.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1403), больше всего смертей – по 22 – в Киеве, Киевской и Полтавской областях.