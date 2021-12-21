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Шесть областей Украины выйдут из "красной" зоны с 23 декабря

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В "красной" зоне остаются две области
В "красной" зоне остаются две области
Фото: EPA

Шесть областей Украины переходят из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности. Такое решение 21 декабря приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ограничения "желтой" зоны в них начнут действовать с полуночи 23 декабря.

В Минздраве отметили, что в "красной" зоне остаются Волынская и Запорожская области.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря в "желтой" зоне действуют новые правила карантина. Согласно им, на "желтом" уровне запрещается:

  • посещение учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей есть один из следующих документов:

  • "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,6 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, Киевская область, Житомирская область, Николаевская область, карантин, Черниговская область, Черкасская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Олег Немчинов, коронавирус
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