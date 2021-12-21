Шесть областей Украины выйдут из "красной" зоны с 23 декабря

Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ограничения "желтой" зоны в них начнут действовать с полуночи 23 декабря.

В Минздраве отметили, что в "красной" зоне остаются Волынская и Запорожская области.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря в "желтой" зоне действуют новые правила карантина. Согласно им, на "желтом" уровне запрещается:

Ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей есть один из следующих документов:

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,6 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.