СМИ обвинили премьера Великобритании в нарушении карантина в 2020 году

Издание отметило, что на фото запечатлен ланч персонала после пресс-конференции, проведенной тогдашним министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком 15 мая 2020 года.
В тот день Хэнкок призвал людей придерживаться правил и не пользоваться хорошей погодой в майскими выходными для общения в группах.
Всего на снимке 19 человек. Джонсоны на фото сидят за столом с двумя мужчинами, которых The Guardian называет государственным служащим и помощником.
В то время школы, пабы и рестораны были закрыты. Части людей разрешили вернуться на свои рабочие места, но при условии сохранения 2 м социальной дистанции.
Инсайдеры издания утверждают, что в тот день около 20 сотрудников резиденции Джонсона пили вино и другие спиртные напитки и ели пиццу, некоторые были внутри здания, а другие вышли в сад.
Представитель Даунинг-стрит сказал, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проходят рабочие собрания. Он отметил, что "Даунинг-стрит – это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, тоже на законных основаниях пользуется садом".
Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and— Guardian news (@guardiannews) December 19, 2021
staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/csQM2cfhJr
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время эпидемии подтвердили 11,5 млн случаев COVID-19, умерли 147,7 тыс. человек. Население страны составляет 66,7 млн человек.