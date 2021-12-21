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СМИ обвинили премьера Великобритании в нарушении карантина в 2020 году

Джонсона сфотографировали во время отдыха во дворе своей резиденции 15 мая 2020 года
Джонсона сфотографировали во время отдыха во дворе своей резиденции 15 мая 2020 года
Фото: EPA

Издание The Guardian 19 декабря опубликовало фото премьера Британии Бориса Джонсона в саду на Даунинг-стрит (резиденция премьера) вместе с женой. Снимок сделан в то время, когда в стране был локдаун, однако Джонсоны сидели в компании за столиком, не придерживаясь социального дистанцирования.

Издание отметило, что на фото запечатлен ланч персонала после пресс-конференции, проведенной тогдашним министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком 15 мая 2020 года.

В тот день Хэнкок призвал людей придерживаться правил и не пользоваться хорошей погодой в майскими выходными для общения в группах.

Всего на снимке 19 человек. Джонсоны на фото сидят за столом с двумя мужчинами, которых The Guardian называет государственным служащим и помощником.

В то время школы, пабы и рестораны были закрыты. Части людей разрешили вернуться на свои рабочие места, но при условии сохранения 2 м социальной дистанции.

Инсайдеры издания утверждают, что в тот день около 20 сотрудников резиденции Джонсона пили вино и другие спиртные напитки и ели пиццу, некоторые были внутри здания, а другие вышли в сад. 

Представитель Даунинг-стрит сказал, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проходят рабочие собрания. Он отметил, что "Даунинг-стрит – это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, тоже на законных основаниях пользуется садом".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время эпидемии подтвердили 11,5 млн случаев COVID-19, умерли 147,7 тыс. человек. Население страны составляет 66,7 млн человек.

Теги: Великобритания, карантин, Борис Джонсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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