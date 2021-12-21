СМИ обвинили премьера Великобритании в нарушении карантина в 2020 году

Джонсона сфотографировали во время отдыха во дворе своей резиденции 15 мая 2020 года Фото: EPA

Издание отметило, что на фото запечатлен ланч персонала после пресс-конференции, проведенной тогдашним министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком 15 мая 2020 года.

В тот день Хэнкок призвал людей придерживаться правил и не пользоваться хорошей погодой в майскими выходными для общения в группах.

Всего на снимке 19 человек. Джонсоны на фото сидят за столом с двумя мужчинами, которых The Guardian называет государственным служащим и помощником.

В то время школы, пабы и рестораны были закрыты. Части людей разрешили вернуться на свои рабочие места, но при условии сохранения 2 м социальной дистанции.

Инсайдеры издания утверждают, что в тот день около 20 сотрудников резиденции Джонсона пили вино и другие спиртные напитки и ели пиццу, некоторые были внутри здания, а другие вышли в сад.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проходят рабочие собрания. Он отметил, что "Даунинг-стрит – это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет в доме №10 и, следовательно, тоже на законных основаниях пользуется садом".

Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and

staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/csQM2cfhJr — Guardian news (@guardiannews) December 19, 2021