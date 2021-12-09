Премьер-министр Великобритании Джонсон может посетить Украину в 2022 году

Он назвал "очень хорошим" визит украинской делегации в Британию.
"Двигаемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину", – сказал Кулеба.
По его словам, между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским образовалась "особая химия", благодаря которой "колесики государственных машин завертелись быстрее и в Украине, и в Британии".
Также Кулеба отметил, что госсекретарь по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лиз Трасс назвала Украину одним из ближайших союзников Великобритании.
8 октября 2020 года Джонсон и Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Джонсон заявлял, что документ "знаменует начало новой главы в отношениях стран, которая принесет безопасность и процветание народам Великобритании и Украины".
8 декабря 2021 года в Лондоне под председательством Кулебы и Трасс прошло подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании в рамках этого соглашения.
В совместном коммюнике глав МИД, опубликованном по итогам заседания, Великобритания поддерживает цели декларации Крымской платформы, приветствует "взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ", выступает против газопровода "Северный поток – 2". В документе сообщается также, что Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий.
Помимо этого, Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины.