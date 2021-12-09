Премьер-министр Великобритании Джонсон может посетить Украину в 2022 году

По словам Кулебы, между Джонсоном (на фото) и Зеленским образовалась "особая химия" Фото: ЕРА

Он назвал "очень хорошим" визит украинской делегации в Британию.

"Двигаемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину", – сказал Кулеба.

По его словам, между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским образовалась "особая химия", благодаря которой "колесики государственных машин завертелись быстрее и в Украине, и в Британии".

Также Кулеба отметил, что госсекретарь по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лиз Трасс назвала Украину одним из ближайших союзников Великобритании.