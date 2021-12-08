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ПОЛИТИКА

Великобритания приветствует взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ – коммюнике глав МИД

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Трасс и Кулеба опубликовали совместное коммюнике
Трасс и Кулеба опубликовали совместное коммюнике
Фото: EPA

Великобритания приветствует "взвешенную позицию" Украины на фоне продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в коммюнике министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс по итогам подготовительного заседания украинско-британского стратегического диалога, которое состоялось 8 декабря в Соединенном Королевстве. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

"Великобритания приветствует взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Подчеркиваем, что поддержка Украины как независимого государства не направлена против России и не является попыткой ограничить или взорвать ее положение. Мы призываем Россию к деэскалации, выполнению своих международных обязательств и полноценному участию в нормандском формате для обеспечения устойчивого политического разрешения конфликта. Подчеркиваем дальнейшую поддержку посреднических усилий Франции и Германии в этой связи", – говорится в коммюнике.

В документе подчеркивается, что Великобритания "подтверждает непреклонную поддержку" суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути.

"Украина и Великобритания будут работать над повышением устойчивости Украины в противостоянии продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Партнерский фонд для сильной Украины при поддержке Великобритании будет способствовать будущей реинтеграции не подконтрольных правительству украинских территорий, когда это станет возможным. Мы наладим диалог на рабочем уровне между экспертами по конфликтам. Великобритания будет продолжать делиться опытом по конфликтам и переходному правосудию", – указано в нем.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами"заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались" Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, МИД Украины, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Лиз Трасс
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