Великобритания приветствует взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ – коммюнике глав МИД

"Великобритания приветствует взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Подчеркиваем, что поддержка Украины как независимого государства не направлена против России и не является попыткой ограничить или взорвать ее положение. Мы призываем Россию к деэскалации, выполнению своих международных обязательств и полноценному участию в нормандском формате для обеспечения устойчивого политического разрешения конфликта. Подчеркиваем дальнейшую поддержку посреднических усилий Франции и Германии в этой связи", – говорится в коммюнике.

В документе подчеркивается, что Великобритания "подтверждает непреклонную поддержку" суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути.

"Украина и Великобритания будут работать над повышением устойчивости Украины в противостоянии продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Партнерский фонд для сильной Украины при поддержке Великобритании будет способствовать будущей реинтеграции не подконтрольных правительству украинских территорий, когда это станет возможным. Мы наладим диалог на рабочем уровне между экспертами по конфликтам. Великобритания будет продолжать делиться опытом по конфликтам и переходному правосудию", – указано в нем.