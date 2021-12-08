Зеленский: Считаю позитивным то, что президент США говорил с президентом РФ. Детали прокомментирую после разговора с Байденом

"В целом, я считаю, это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я хотел бы все-таки прокомментировать завтра после моего разговора с президентом США. Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка. Но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства. Мне кажется, это самое главное", – сказал Зеленский.
На вопрос, почему его телефонный разговор с Байденом состоится 9 декабря, Зеленский ответил, что "было предложено такое время".
Байден и Путин проводили разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.
Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.