Зеленский: Считаю позитивным то, что президент США говорил с президентом РФ. Детали прокомментирую после разговора с Байденом

Зеленский: Я считаю, победа Украины в том, что США всегда поддерживали нашу страну Фото: EPA

"В целом, я считаю, это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я хотел бы все-таки прокомментировать завтра после моего разговора с президентом США. Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас была двухпартийная поддержка. Но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта – урегулировании войны на востоке нашего государства. Мне кажется, это самое главное", – сказал Зеленский.

На вопрос, почему его телефонный разговор с Байденом состоится 9 декабря, Зеленский ответил, что "было предложено такое время".