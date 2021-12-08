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Россия заплатит "реальную цену" в случае ее нападения на Украину – глава британского МИД Трасс

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Вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой, заявила Трасс
Вторжение России в Украину будет стратегической ошибкой, заявила Трасс
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 8 декабря, что Российская Федерация совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину и Кремлю придется за это заплатить. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

На прошлой неделе глава британского МИД посетила британские войска в Эстонии, а также встретилась с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге.

"[Страны НАТО дадут] четкий сигнал о том, что любое вторжение России в Украину было бы стратегической ошибкой. Как сказал президент Байден, придется заплатить "вполне реальную цену". Мы поддерживаем Украину в вопросе их безопасности и обороны и помогаем им стать более энергетически независимыми. Позже я встречусь со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой [главой МИД Украины], чтобы еще больше укрепить наши связи", – сказала Трасс.

Контекст:

7 декабря президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Великобритания, агрессия, коалиция, МИД Великобритании, вторжение, Европа, российская агрессия, Лиз Трасс
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