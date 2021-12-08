Россия заплатит "реальную цену" в случае ее нападения на Украину – глава британского МИД Трасс

На прошлой неделе глава британского МИД посетила британские войска в Эстонии, а также встретилась с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге.

"[Страны НАТО дадут] четкий сигнал о том, что любое вторжение России в Украину было бы стратегической ошибкой. Как сказал президент Байден, придется заплатить "вполне реальную цену". Мы поддерживаем Украину в вопросе их безопасности и обороны и помогаем им стать более энергетически независимыми. Позже я встречусь со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой [главой МИД Украины], чтобы еще больше укрепить наши связи", – сказала Трасс.