Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не было массивного ответа – Вершбоу

Вершбоу: НАТО должен занять четкую и жесткую позицию не только в риторике Фото: ЕРА

"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут 100-процентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой, знаете, ограниченной какой-то агрессии, для того чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада", – сказал он.

Американский дипломат отметил, что "ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Украину на поле боя, поэтому очень важно иметь коалицию, которая предоставит другие формы поддержки и помощи Украине".

"Европейцы двигаются правильно в плане санкций, но они могут сделать больше в плане помощи украинским войскам. Некоторые члены Альянса более активно занимаются этими вопросами, некоторые меньше, но я думаю, что и НАТО должен занять четкую и жесткую позицию не только в риторике", – считает Вершбоу.