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Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не было массивного ответа – Вершбоу

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Вершбоу: НАТО должен занять четкую и жесткую позицию не только в риторике
Вершбоу: НАТО должен занять четкую и жесткую позицию не только в риторике
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин во избежание жесткой реакции Запада на вторжение в Украину может использовать "ограниченную агрессию". Такое мнение экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил 7 декабря в ходе Киевского форума по безопасности.

"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут 100-процентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой, знаете, ограниченной какой-то агрессии, для того чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада", – сказал он.

Американский дипломат отметил, что "ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Украину на поле боя, поэтому очень важно иметь коалицию, которая предоставит другие формы поддержки и помощи Украине".

"Европейцы двигаются правильно в плане санкций, но они могут сделать больше в плане помощи украинским войскам. Некоторые члены Альянса более активно занимаются этими вопросами, некоторые меньше, но я думаю, что и НАТО должен занять четкую и жесткую позицию не только в риторике", – считает Вершбоу.

Контекст:

7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, санкции, Джо Байден, агрессия, коалиция, вторжение, Александр Вершбоу, Европа, Киевский форум по безопасности
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