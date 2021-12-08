Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не было массивного ответа – Вершбоу

"Если Путин прибегнет к широкомасштабной агрессии, то союзники окажут 100-процентную поддержку Украине. Но он может прибегнуть и к такой, знаете, ограниченной какой-то агрессии, для того чтобы не вызвать массивного ответа со стороны Альянса и Запада", – сказал он.
Американский дипломат отметил, что "ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Украину на поле боя, поэтому очень важно иметь коалицию, которая предоставит другие формы поддержки и помощи Украине".
"Европейцы двигаются правильно в плане санкций, но они могут сделать больше в плане помощи украинским войскам. Некоторые члены Альянса более активно занимаются этими вопросами, некоторые меньше, но я думаю, что и НАТО должен занять четкую и жесткую позицию не только в риторике", – считает Вершбоу.
7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.