Конгресс США включил в оборонный бюджет помощь Украине на $300 млн

Проект был обнародован после онлайн-переговоров президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, написало Reuters.

Согласно текста документа об оборонном бюджете на 2022 год (NDAA), военные расходы США составят $770 млрд.

В частности, NDAA на следующий год включает финансирование в размере $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Об "увеличении инициативы по содействию безопасности Украины на $50 млн" в Конгрессе США сообщала 17 сентября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Согласованный обеими палатами Конгресса оборонный бюджет США отправится на подпись Байдену.