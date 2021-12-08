Санкции против "Северного потока – 2" не попали в проект оборонного бюджета США на 2022 год

Проект оборонного бюджета, который содержал поправку о санкциях против "Северного потока – 2", одобрила Палата представителей Конгресса США Фото: EPA

Проект был обнародован после онлайн-переговоров президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, написало Reuters.

В нем отмечается, что законопроект Палаты представителей Конгресса США содержал поправку, которая "обязывала президента ввести санкции в отношении "Северного потока – 2". В то же время Сенатская поправка не содержала этого положения.

"Согласованный документ не содержит данного положения", – говорится в документе.

Оборонный бюджет США на 2022 год представлен также и без санкций против суверенного долга РФ.

На рассмотрении в Сенате находилась поправка в проект оборонного бюджета, внесенная сенаторами-республиканцами Джимом Ришем, Тедом Крузом и другими, об ужесточении санкций против "Северного потока – 2". Республиканцы также настаивали на более жестких санкциях в отношении России в случае ее агрессии против Украины и призывали увеличить военную помощь Украине.

Дебаты по этим поправкам зашли в тупик в середине ноября. Лидер республиканцев Митч МакКоннелл пообещал противодействовать дальнейшему продвижению законопроекта без прогресса по поправкам.

Из-за поправок по "Северному потоку – 2" и санкциям против России в Сенате США в конце ноября провалили принятие оборонного бюджета.

Согласованный обеими палатами Конгресса оборонный бюджет США отправится на подпись президенту Джо Байдену.