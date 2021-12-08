Великобритания обеспокена последствиями "Северного потока – 2" для Украины и для энергетической безопасности Европы – коммюнике глав МИД

"Мы выступаем против "Северного потока – 2" и обеспокены его последствиями для интересов Украины и европейской энергетической безопасности. Мы будем продолжать выражать эту обеспокоенность партнерам", – говорится в документе.

В коммюнике также указано, что Великобритания стремится укрепить энергетическую безопасность Украины, в частности, благодаря развитию возобновляемых источников энергии и совершенствованию технологий чистой энергии.

Недавно Великобритания обязалась выделить £150 млн на программу интеграции возобновляемой энергии (REI) климатических инвестиционных фондов (CIF). Украина была выбрана для получения до $70 млн от фонда REI для разработки инвестиционного плана, который будет определять потенциальные проекты для поддержки Украины для перехода к использованию чистой энергетики. Обновленный инвестиционный план и потенциальные проекты помогут привлечь еще сотни миллионов долларов общих инвестиций из государственных и частных источников", – заявили главы МИД.