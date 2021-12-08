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Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий – коммюнике глав МИД

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Украина несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией
Украина несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией
Фото: depositphotos.com

Украина и Великобритания будут налаживать сотрудничество для упрощения путешествий между странами. Об этом говорится в коммюнике министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс по итогам подготовительного заседания украинско-британского стратегического диалога, которое состоялось 8 декабря в Соединенном Королевстве. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

"Мы продолжим налаживать сотрудничество для упрощения путешествий граждан и при наличии соответствующих условий будем делать постепенные шаги по упрощению режима поездок между нашими странами", – указано в коммюнике.

Контекст:

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го.

В октябре 2020 года Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме.

Теги: Украина, Великобритания, МИД Украины, безвизовый режим, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, Лиз Трасс
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