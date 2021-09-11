Для возможного безвиза. Британские специалисты ознакомятся с системой изготовления украинских биометрических документов

"Посол отметила, что в этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима", – говорится в сообщении.

Монастырский поблагодарил Великобританию за помощь в развитии и реформировании системы МВД Украины.

"Примером эффективного взаимодействия Национальной полиции Украины с представителями правоохранительных органов Великобритании и других стран является недавняя международная полицейская операция ЕМОТЕТ по противодействию и пресечению деятельности преступной группировки, которая занималась распространением вредоносного программного обеспечения и нанесла ущерб разнообразным международным компаниям на сумму около $2 млрд", – сообщили в МВД.

Министр также сообщил, что для создания паритетных условий обмена британских водительских удостоверений на украинские документы специалисты МВД Украины и Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании работают над проектом соответствующего украино-британского международного договора.