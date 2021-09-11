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Для возможного безвиза. Британские специалисты ознакомятся с системой изготовления украинских биометрических документов

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Монастырский и Симмонс встретились 10 сентября
Монастырский и Симмонс встретились 10 сентября
Фото: mvs.gov.ua

Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством. Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с послом Великобритании в Киеве Мелиндой Симмонс 10 сентября, сообщила пресс-служба МВД.

"Посол отметила, что в этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима", – говорится в сообщении.

Монастырский поблагодарил Великобританию за помощь в развитии и реформировании системы МВД Украины.

"Примером эффективного взаимодействия Национальной полиции Украины с представителями правоохранительных органов Великобритании и других стран является недавняя международная полицейская операция ЕМОТЕТ по противодействию и пресечению деятельности преступной группировки, которая занималась распространением вредоносного программного обеспечения и нанесла ущерб разнообразным международным компаниям на сумму около $2 млрд", – сообщили в МВД.

Министр также сообщил, что для создания паритетных условий обмена британских водительских удостоверений на украинские документы специалисты МВД Украины и Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании работают над проектом соответствующего украино-британского международного договора.

Контекст:

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го.

В октябре 2020 года Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, Украина, Великобритания, безвизовый режим, Денис Монастырский, Мелинда Симмонс
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