Великобритания поддерживает цели декларации Крымской платформы – коммюнике глав британского и украинского МИД

"Великобритания полностью поддерживает цели совместной декларации международной Крымской платформы, к которой присоединилась в августе 2021 года. Великобритания будет тесно сотрудничать с Украиной и другими международными партнерами в рамках платформы по пяти приоритетным направлениям, включая поддержку ежегодной Черноморской конференции по безопасности, которая впервые состоится в 2022 году. Мы работаем над обеспечением устойчивого социального и экономического развития регионов Украины, прилегающих к временно оккупированному Крыму", – говорится в документе.

В коммюнике также указано, что Украина и Великобритания будут координировать усилия по поддержанию международного внимания к проблеме оккупации Крыма, улучшению ситуации на полуострове в сфере прав человека и привлечению России к ответственности.