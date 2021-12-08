ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Великобритания поддерживает цели декларации Крымской платформы – коммюнике глав британского и украинского МИД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трасс и Кулеба опубликовали совместное коммюнике
Трасс и Кулеба опубликовали совместное коммюнике
Фото: EPA

Великобритания поддерживает цели декларации Крымской платформы. Об этом говорится в коммюнике министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс по итогам подготовительного заседания украинско-британского стратегического диалога, которое состоялось 8 декабря в Соединенном Королевстве. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

"Великобритания полностью поддерживает цели совместной декларации международной Крымской платформы, к которой присоединилась в августе 2021 года. Великобритания будет тесно сотрудничать с Украиной и другими международными партнерами в рамках платформы по пяти приоритетным направлениям, включая поддержку ежегодной Черноморской конференции по безопасности, которая впервые состоится в 2022 году. Мы работаем над обеспечением устойчивого социального и экономического развития регионов Украины, прилегающих к временно оккупированному Крыму", – говорится в документе.

В коммюнике также указано, что Украина и Великобритания будут координировать усилия по поддержанию международного внимания к проблеме оккупации Крыма, улучшению ситуации на полуострове в сфере прав человека и привлечению России к ответственности.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, МИД Украины, оккупация, аннексия, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, Лиз Трасс, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невозможно упрямая". Седокова показала 17-летнюю дочь от умершего футболиста Белькевича
"Невозможно упрямая". Седокова показала 17-летнюю дочь от умершего футболиста Белькевича
"Юмористка". Лолита Милявская показала "хорошую новую тачку", на которую сама заработала
"Юмористка". Лолита Милявская показала "хорошую новую тачку", на которую сама заработала
"Прекрасное тело, даже очень!" 51-летний муж Наташи Королевой Тарзан обнажился под песню "Рожденный в СССР"
"Прекрасное тело, даже очень!" 51-летний муж Наташи Королевой Тарзан обнажился под песню "Рожденный в СССР"
"Прекрасный холмик ниже пупка", "Какая фигурка сексуальная". Ани Лорак позировала на тренировке с голым животом
"Прекрасный холмик ниже пупка", "Какая фигурка сексуальная". Ани Лорак позировала на тренировке с голым животом
"Представьте, идет стриптиз, женщина с голой грудью сидит на Боярском". Ургант рассказал, как впервые увидел стриптизершу топлес
"Представьте, идет стриптиз, женщина с голой грудью сидит на Боярском". Ургант рассказал, как впервые увидел стриптизершу топлес
"Папина копия". Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов показал новорожденного сына. Видео
"Папина копия". Бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов показал новорожденного сына. Видео
"Попец зачетный", "Кошка так же попу отставляет". Водонаева в очень узком платье оттопырила пятую точку
"Попец зачетный", "Кошка так же попу отставляет". Водонаева в очень узком платье оттопырила пятую точку
Звезда сериала "Дикая Роза", 69-летняя Вероника Кастро показала 47-летнего сына-музыканта
Звезда сериала "Дикая Роза", 69-летняя Вероника Кастро показала 47-летнего сына-музыканта
"Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Вышел первый постер нового боевика Ричи со Стэтхемом в главной роли
"Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Вышел первый постер нового боевика Ричи со Стэтхемом в главной роли
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской
Разъяренный Болдуин с зонтиком в руках накинулся на репортера, который подстерегал его возле дома. Видео
Разъяренный Болдуин с зонтиком в руках накинулся на репортера, который подстерегал его возле дома. Видео
  Melovin рассказал о будущем отцовстве
  Melovin рассказал о будущем отцовстве
Клубничный зефир с кинзой. Легкий рецепт полезного десерта
Клубничный зефир с кинзой. Легкий рецепт полезного десерта
"Вау! Отличные фото". Maruv крупным планом показала голые ягодицы
"Вау! Отличные фото". Maruv крупным планом показала голые ягодицы
  "Конкурс "Кто расставит ноги пошире", "Слишком откровенные трусишки и позы". Участницы "ВИА Гры" в новом клипе снялись в мокром белье. Видео
  "Конкурс "Кто расставит ноги пошире", "Слишком откровенные трусишки и позы". Участницы "ВИА Гры" в новом клипе снялись в мокром белье. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (180560)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (104074)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (91161)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (82574)
5
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (81518)
6
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (75137)
7
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (66864)
8
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (43713)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS