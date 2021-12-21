Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и вакцинации от коронавируса

Достаточное число подписей для ответа президента набрали две поданные еще в сентябре петиции об отмене требований вакцинироваться против коронавируса в Украине. Автор одной из них, Юрий Ахрамейко, требовал полностью отменить карантин, "бессмысленный масочный режим" и вакцинацию от "фейковой болезни", которая для отдельных профессий "уже переходит из добровольной в принудительную". Он предлагал оставить вакцинацию для желающих "и только на платной основе". Кроме того, он требовал не вести статистику коронавируса и не упоминать о коронавирусе в новостях.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что, согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью; каждый имеет право на здравоохранение; государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие. Отмечается, что основами законодательства Украины о здравоохранении установлена обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут производиться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины. Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению или распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Кроме того, законом "О защите населения от инфекционных болезней" установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против нее.

"Общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины. Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции. Берегите себя и своих родных", – резюмировал Зеленский.