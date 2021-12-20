ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На портале "Дія" появились новые COVID-сертификаты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF
COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF
Фото: thedigital.gov.ua

На портале "Дія" появились сертификаты о выздоровлении от COVID-19, на основании отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, а также для детей от 12 лет. Об этом 20 декабря сообщается в Telegram-канале сервиса.

Чтобы сгенерировать один из документов сначала нужно авторизоваться на портале "Дія" любым удобным способом. Далее нажать "Услуги" – "Здоровье" – "COVID-сертификаты" и выбрать необходимый тип сертификата. Также следует "поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных".

COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

На сайте Минцифры Украины отмечается, что детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, сгенерировать COVID-сертификат могут их родители.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. А если у ребенка нет паспорта, это могут сделать родители.

"COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЭСОЗ (Электронную систему здравоохранения. – "ГОРДОН"). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза", – подчеркнул пресс-офис Минцифры.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

В ноябре стало возможным сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дія". Также в начале месяца запустили COVID-сертификат для детей от 12 лет и на основании ПЦР-тестов.  

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн.

Теги: Украина, вакцинация, украинцы, документы, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (92360)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (32144)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (23726)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (21733)
5
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18492)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17812)
7
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (13178)
8
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12262)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS