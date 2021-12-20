На портале "Дія" появились новые COVID-сертификаты

Чтобы сгенерировать один из документов сначала нужно авторизоваться на портале "Дія" любым удобным способом. Далее нажать "Услуги" – "Здоровье" – "COVID-сертификаты" и выбрать необходимый тип сертификата. Также следует "поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных".
COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.
На сайте Минцифры Украины отмечается, что детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, сгенерировать COVID-сертификат могут их родители.
С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. А если у ребенка нет паспорта, это могут сделать родители.
"COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЭСОЗ (Электронную систему здравоохранения. – "ГОРДОН"). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза", – подчеркнул пресс-офис Минцифры.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.
"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.
На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".
В ноябре стало возможным сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дія". Также в начале месяца запустили COVID-сертификат для детей от 12 лет и на основании ПЦР-тестов.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн.