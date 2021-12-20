На портале "Дія" появились новые COVID-сертификаты

COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF Фото: thedigital.gov.ua

Чтобы сгенерировать один из документов сначала нужно авторизоваться на портале "Дія" любым удобным способом. Далее нажать "Услуги" – "Здоровье" – "COVID-сертификаты" и выбрать необходимый тип сертификата. Также следует "поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных".

COVID-сертификаты с портала "Дія" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

На сайте Минцифры Украины отмечается, что детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, сгенерировать COVID-сертификат могут их родители.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. А если у ребенка нет паспорта, это могут сделать родители.

"COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЭСОЗ (Электронную систему здравоохранения. – "ГОРДОН"). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза", – подчеркнул пресс-офис Минцифры.