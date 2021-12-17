Число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн – Федоров

Федоров: Каждый день к нам присоединяется более 50 тыс. уникальных пользователей Фото из личного архива Михаила Федорова

"Перешагнули 12 млн пользователей "Дії"! Каждый день к нам присоединяется более 50 тыс. уникальных пользователей. Кстати, если вы еще не установили "Дію", можете это сделать и присоединиться к пилоту проекта "єПідтримка". Если вы вакцинированы двумя дозами от ковида, в обновленном приложении нажмите "Записаться" и откройте карту "єПідтримка" в банке. Сделать это можно онлайн или офлайн", – написал министр.

Он также добавил, что некоторые пользователи уже получили 1000 грн за вакцинацию от коронавируса.