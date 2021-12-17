Число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн – Федоров

"Перешагнули 12 млн пользователей "Дії"! Каждый день к нам присоединяется более 50 тыс. уникальных пользователей. Кстати, если вы еще не установили "Дію", можете это сделать и присоединиться к пилоту проекта "єПідтримка". Если вы вакцинированы двумя дозами от ковида, в обновленном приложении нажмите "Записаться" и откройте карту "єПідтримка" в банке. Сделать это можно онлайн или офлайн", – написал министр.
Он также добавил, что некоторые пользователи уже получили 1000 грн за вакцинацию от коронавируса.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.
Сегодня Федоров сообщил, что первые украинцы, которые после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія" получили по 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19, начали массово покупать книги в интернет-магазинах. Сайты некоторых магазинов не справились с наплывом посетителей и временно перестали работать.