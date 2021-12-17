ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн – Федоров

Федоров: Каждый день к нам присоединяется более 50 тыс. уникальных пользователей
Федоров: Каждый день к нам присоединяется более 50 тыс. уникальных пользователей
Фото из личного архива Михаила Федорова

Число пользователей приложения "Дія" превысило 12 млн. Об этом 17 декабря в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Перешагнули 12 млн пользователей "Дії"! Каждый день к нам присоединяется более 50 тыс. уникальных пользователей. Кстати, если вы еще не установили "Дію", можете это сделать и присоединиться к пилоту проекта "єПідтримка". Если вы вакцинированы двумя дозами от ковида, в обновленном приложении нажмите "Записаться" и откройте карту "єПідтримка" в банке. Сделать это можно онлайн или офлайн", – написал министр.

Он также добавил, что некоторые пользователи уже получили 1000 грн за вакцинацию от коронавируса.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.

Сегодня Федоров сообщил, что первые украинцы, которые после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія" получили по 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19, начали массово покупать книги в интернет-магазинах. Сайты некоторых магазинов не справились с наплывом посетителей и временно перестали работать.

Теги: Украина, вакцинация, Михаил Федоров, приложение Дія, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака
  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака
"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне
"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне
Организаторы "Мисс мира" отменили финал конкурса за несколько часов до его начала
Организаторы "Мисс мира" отменили финал конкурса за несколько часов до его начала
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (223574)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (64658)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (53263)
4
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (49319)
5
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (45608)
6
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (40466)
7
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (36925)
8
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (32287)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS