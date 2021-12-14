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Рада приняла закон о налогообложении "Дія City"

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За законопроект проголосовали 285 нардепов
За законопроект проголосовали 285 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дiя City". За него проголосовали 285 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В первом чтении Рада приняла этот законопроект 2 июня 2021 года.

Как поясняется на сайте парламента, документ вводит особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов. 

"Гарантии стабильности условий налогообложения не распространяются на изменения законодательства Украины, касающиеся обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и охраны окружающей среды", – добавили в парламенте.

Вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров приветствовал принятие законопроекта, сообщается на сайте министерства.

"В сочетании с другими инструментами налоговый режим "Дія City" позволит IT-компаниям активнее развиваться и масштабироваться, привлекать инвестиции и создавать качественный высокотехнологичный продукт. И делать это все здесь, в Украине, в конкурентоспособной юрисдикции, а не искать более комфортные условия в других странах", – заявил Федоров.

В то же время оппозиционные фракции "Европейская солидарность", "Батьківщина", Оппозиционная платформа – За жизнь" выступили против законопроекта.

Нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина настаивала на ряде правок в документ, но депутаты их не поддержали. "Вы Минцифры наделили не только функциями регулятора, но и еще налоговой службы. Вы проголосовали за то, чтобы все приближенные к Минцифры получили нешуточные финансовые возможности. Это даже не офшор, это больше, потому что не надо рисковать, все будет делаться на законном основании", – заявила она после голосования.

Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации, резиденты специального режима, в частности, смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в IT-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года, чтобы стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие.

Также будет действовать налоговая скидка для физлиц при покупке доли в компании-стартапе, являющейся резидентом "Дiя City".

Относительно доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дiя City" будут действовать следующие ставки налогообложения: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника). 

Также закон устанавливает переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты.

Условия "Дiя City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии. Министерство планирует полноценный запуск этого режима с начала 2022 года.

Основной закон, посвященный "Дiя City" (№1667-IX "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине"), Рада приняла в целом 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

Минцифры подготовило еще один законопроект, который должен предоставлять резидентам "Дія City" специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения. 

Теги: Верховная Рада, налоги, инвестиции, экономика, законодательство, парламент, законопроект, Министерство цифровой трансформации, диджитализация, Минцифры, Дія City
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