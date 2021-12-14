Рада приняла закон о налогообложении "Дія City"

В первом чтении Рада приняла этот законопроект 2 июня 2021 года.

Как поясняется на сайте парламента, документ вводит особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City", доходов их работников и привлеченных гиг-специалистов.

"Гарантии стабильности условий налогообложения не распространяются на изменения законодательства Украины, касающиеся обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и охраны окружающей среды", – добавили в парламенте.

Вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров приветствовал принятие законопроекта, сообщается на сайте министерства.

"В сочетании с другими инструментами налоговый режим "Дія City" позволит IT-компаниям активнее развиваться и масштабироваться, привлекать инвестиции и создавать качественный высокотехнологичный продукт. И делать это все здесь, в Украине, в конкурентоспособной юрисдикции, а не искать более комфортные условия в других странах", – заявил Федоров.

В то же время оппозиционные фракции "Европейская солидарность", "Батьківщина", Оппозиционная платформа – За жизнь" выступили против законопроекта.

Нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина настаивала на ряде правок в документ, но депутаты их не поддержали. "Вы Минцифры наделили не только функциями регулятора, но и еще налоговой службы. Вы проголосовали за то, чтобы все приближенные к Минцифры получили нешуточные финансовые возможности. Это даже не офшор, это больше, потому что не надо рисковать, все будет делаться на законном основании", – заявила она после голосования.

Народні депутати #Рада9 прийняли в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», #ЗП5376 pic.twitter.com/kVi8EmnOgD — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации, резиденты специального режима, в частности, смогут по своему усмотрению выбирать, какой корпоративный налог уплачивать: налог на выведенный капитал в размере 9% или налог на прибыль (18%).

Для стимулирования инвестиций в IT-отрасль будут освобождены от налогообложения доходы физлиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года, чтобы стимулировать компании реинвестировать средства в свое развитие.

Также будет действовать налоговая скидка для физлиц при покупке доли в компании-стартапе, являющейся резидентом "Дiя City".

Относительно доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дiя City" будут действовать следующие ставки налогообложения: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5% (от зарплаты работника или вознаграждения гиг-работника).

Также закон устанавливает переходный период с ФЛП-модели на гиг-контракты и трудовые контракты.

Условия "Дiя City" будут действовать в течение 25 лет и будут распространены на всех работников компаний-резидентов.