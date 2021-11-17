ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Дія City" предлагает приемлемые для большинства игроков IT-рынка условия – исполнительный директор IT Ukraine

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Константин Васюк положительно оценил введение переходного периода по сотрудничеству резидентов "Дія City" с физлицами-предпринимателями
Константин Васюк положительно оценил введение переходного периода по сотрудничеству резидентов "Дія City" с физлицами-предпринимателями
Фото: itukraine.org.ua

Специальный правовой режим "Дія City" – это альтернативная модель для IT-компаний, позволяющая развиваться и успешно вести бизнес. Положения спецрежима приемлемы для большинства игроков рынка. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк во время панельной дискуссии по теме "Дія City". Почему стоит стать резидентом", организованной компанией Redcliffe Partners. Трансляцию компания вела в своем Facebook.

"Законодательная база "Дія City" проработана экспертами и приемлема для большинства игроков рынка как альтернативный вариант бизнес-модели для осуществления деятельности IT-компаниями", – отметил он.

Васюк напомнил, что президент уже подписал рамочный закон о "Дія City", а налоговый законопроект сейчас готовится ко второму чтению, также депутаты активно разрабатывают тексты необходимых подзаконных актов.

По словам исполнительного директора IT Ukraine, с начала разработки правовой базы спецрежима и по сей день ассоциация активно участвует в этом процессе. Он уточнил, что в настоящее время в компаниях – участницах ассоциации работают более 70 тыс. специалистов.

Васюк положительно оценил введение переходного периода по сотрудничеству резидентов "Дія City" с физлицами-предпринимателями. За это время компании смогут убедиться в действенности новой модели, считает он.

Однако в IT-сообществе возникают определенные домыслы относительно договоров о воздержании от неконкурентных действий, ведь IT-специалисты недостаточно осведомлены о некоторых нормах. В частности, некоторые IT-специалисты уверены, что такими договорами будут защищены только интересы компаний, а права сотрудников будут нивелированы. Васюк убежден, что комплексные изменения нуждаются в комплексном подходе к работе компаний с сотрудниками.

Исполнительный директор IT Ukraine также считает необходимым внедрение законодательных механизмов, которые бы защитили IT-компании от неправомерных действий силовых структур – чтобы компании, которые могут не согласиться на работу по новой модели, получили гарантии отсутствия давления на них. 

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект "Дія City" – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" 15 июля. Президент подписал его 11 августа.

Согласно законопроекту, правовой режим "Дія City", распространяемый на юридических лиц – резидентов этого режима, создает благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников. Правовой режим "Дія City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте "Дія City". На всех резидентов "Дія City" распространяется система государственных гарантий защиты инвестиций.

Инициаторы законопроекта предлагают либерализовать трудовые отношения между резидентами "Дія City" и лицами, труд которых они используют. Для этой цели предлагается применение контрактной формы трудового договора или наем работников на основании специального договора – гиг-контракта.

Законопроектом предусмотрены основания и порядок потери статуса резидента, апелляция на решение о потере резидентства, свобода сотрудничества с физическими лицами – предпринимателями, декларативность приобретения статуса резидента.

Согласно сообщению пресс-службы "Дія City", благодаря проекту доля IТ-отрасли в ВВП страны увеличится до 10%, а количество рабочих мест в отрасли вырастет с нынешних 200 тыс. до 450 тыс. до 2024 года.

Отмечается, что документ был разработан при тесном сотрудничестве с IТ-индустрией.

Теги: инвестиции, экономика, бизнес, законопроект, предприниматели, инновации, Министерство цифровой трансформации, Дія City, Константин Васюк, IT Ukraine
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Где лифчик?" Экс-участница "ВИА Гры" показала, как выглядит ее голая грудь в реальной жизни
"Где лифчик?" Экс-участница "ВИА Гры" показала, как выглядит ее голая грудь в реальной жизни
Суд в Москве оштрафовал российский канал на 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
Суд в Москве оштрафовал российский канал на 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
"Это уже чересчур". Полякова в эротичном микробикини потрясла бедрами и грудью на камеру
"Это уже чересчур". Полякова в эротичном микробикини потрясла бедрами и грудью на камеру
Студия Miramax будет судиться с Тарантино за продажу семи NFT-токенов из "Криминального чтива"
Студия Miramax будет судиться с Тарантино за продажу семи NFT-токенов из "Криминального чтива"
"Божественный соус к любому мясу". Быстрый рецепт от эксперта
"Божественный соус к любому мясу". Быстрый рецепт от эксперта
"Легендарный состав возвращается". HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс"
"Легендарный состав возвращается". HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс"
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула мобильный телефон между ног
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула мобильный телефон между ног
23-летняя звезда Болливуда показала, как 55-летний Майк Тайсон пытается откусить ей ухо
23-летняя звезда Болливуда показала, как 55-летний Майк Тайсон пытается откусить ей ухо
"Я привыкла держать язык за зубами, но не в этот раз". Спирс заявила, что члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму
"Я привыкла держать язык за зубами, но не в этот раз". Спирс заявила, что члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму
"Вкусняшка". 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь
"Вкусняшка". 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь
"Он случайно попал в компанию детей любителей "сук" и "жоп". Седокова сделала признание о своем маленьком сыне
"Он случайно попал в компанию детей – любителей "сук" и "жоп". Седокова сделала признание о своем маленьком сыне
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой
  "Только начал смотреть уже словил кайф". Maruv перед камерой сымитировала половой акт
  "Только начал смотреть – уже словил кайф". Maruv перед камерой сымитировала половой акт
"Начало эпохи больших развлекательных шоу в стране". Яма в кителе показал Зеленского с усиками и бабочкой
"Начало эпохи больших развлекательных шоу в стране". Яма в кителе показал Зеленского с усиками и бабочкой
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном
"Сперма", "И не стыдно тебе?" Блогер с увеличенными скулами Покрещук возмутила сеть снимком голого тела
"Сперма", "И не стыдно тебе?" Блогер с увеличенными скулами Покрещук возмутила сеть снимком голого тела
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (239992)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (80858)
3
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (74367)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (73019)
5
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (72143)
6
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (50201)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (49748)
8
"Эта женщина знает толк в эротике", "Оргазм для глаз и ушей". Maruv показала секс с мужем (37629)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS