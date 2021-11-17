"Дія City" предлагает приемлемые для большинства игроков IT-рынка условия – исполнительный директор IT Ukraine

"Законодательная база "Дія City" проработана экспертами и приемлема для большинства игроков рынка как альтернативный вариант бизнес-модели для осуществления деятельности IT-компаниями", – отметил он.

Васюк напомнил, что президент уже подписал рамочный закон о "Дія City", а налоговый законопроект сейчас готовится ко второму чтению, также депутаты активно разрабатывают тексты необходимых подзаконных актов.

По словам исполнительного директора IT Ukraine, с начала разработки правовой базы спецрежима и по сей день ассоциация активно участвует в этом процессе. Он уточнил, что в настоящее время в компаниях – участницах ассоциации работают более 70 тыс. специалистов.

Васюк положительно оценил введение переходного периода по сотрудничеству резидентов "Дія City" с физлицами-предпринимателями. За это время компании смогут убедиться в действенности новой модели, считает он.

Однако в IT-сообществе возникают определенные домыслы относительно договоров о воздержании от неконкурентных действий, ведь IT-специалисты недостаточно осведомлены о некоторых нормах. В частности, некоторые IT-специалисты уверены, что такими договорами будут защищены только интересы компаний, а права сотрудников будут нивелированы. Васюк убежден, что комплексные изменения нуждаются в комплексном подходе к работе компаний с сотрудниками.

Исполнительный директор IT Ukraine также считает необходимым внедрение законодательных механизмов, которые бы защитили IT-компании от неправомерных действий силовых структур – чтобы компании, которые могут не согласиться на работу по новой модели, получили гарантии отсутствия давления на них.