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"Положили" несколько популярных книжных интернет-магазинов". Первые получатели выплаты по 1 тыс. грн начали массово покупать книги

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Выплату от Зеленского украинцы решили потратить на книги
Выплату от Зеленского украинцы решили потратить на книги
depositphotos.com

Первые украинцы, которые после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія"
получили 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19, начали массово покупать книги в интернет-магазинах. Об этом 16 декабря написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов", – написал министр.

Он добавил, что такая активность украинцев является хорошим показателем.

"Классный показатель того, что мы читающая нация!" – отметил Федоров.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.

Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

13 декабря стартовало бета-тестирование услуги "єПідтримка".

За несколько дней украинские банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат по 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об 15 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: вакцинация, книги, деньги, украинцы, выплаты, Михаил Федоров, пандемия, коронавирус
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