ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

На счетах украинцев начала появляться 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выплата 1 тыс. грн началась 16 декабря
Выплата 1 тыс. грн началась 16 декабря
Фото: depositphotos.com

Украинский интернет-банкинг Monobank (проект "Универсал банка") 16 декабря начал выплату украинцам, полностью вакцинированным от коронавируса, 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка". Об этом сообщил в Telegram соучредитель банка Олег Гороховский.

До конца дня выплату обещают осуществить 400 тыс. клиентов банка, которые успели подать заявки в приложении "Дія". С 20–21 декабря банк будет зачислять средства сразу же после одобрения заявки.

"Когда получите деньги, не торопитесь их тратить. Мы вышлем вам выписку предложений от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками", – отметил Гороховский.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

13 декабря стартовало бета-тестирование услуги "єПідтримка". Шмыгаль сообщал 15 декабря, что украинские банки для программы "єПідтримка" открыли более 1,7 млн виртуальных карт.  

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Monobank
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (184029)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (174580)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (84711)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (55686)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (47546)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в горячем ролике показала голый пах вблизи (44741)
7
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (43328)
8
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (24363)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS