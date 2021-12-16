На счетах украинцев начала появляться 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса

До конца дня выплату обещают осуществить 400 тыс. клиентов банка, которые успели подать заявки в приложении "Дія". С 20–21 декабря банк будет зачислять средства сразу же после одобрения заявки.

"Когда получите деньги, не торопитесь их тратить. Мы вышлем вам выписку предложений от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками", – отметил Гороховский.