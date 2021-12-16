На счетах украинцев начала появляться 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса

До конца дня выплату обещают осуществить 400 тыс. клиентов банка, которые успели подать заявки в приложении "Дія". С 20–21 декабря банк будет зачислять средства сразу же после одобрения заявки.
"Когда получите деньги, не торопитесь их тратить. Мы вышлем вам выписку предложений от наших партнеров, и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками", – отметил Гороховский.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.
Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.
2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.
13 декабря стартовало бета-тестирование услуги "єПідтримка". Шмыгаль сообщал 15 декабря, что украинские банки для программы "єПідтримка" открыли более 1,7 млн виртуальных карт.