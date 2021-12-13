Украинцы открыли более 1 млн карточек для получения 1 тыс. грн за вакцинацию

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня (обновите "Дію" и запишитесь на тестирование)", – написал он.
Украинцы открывали карты в:
Министр добавил, что сегодня ожидается подключение еще одного большого банка к проекту, но не уточнил, какого именно.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.
Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.
2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.
Подробно о том, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию, можно почитать в материале издания "ГОРДОН".