Украинцы открыли более 1 млн карточек для получения 1 тыс. грн за вакцинацию

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня (обновите "Дію" и запишитесь на тестирование)", – написал он.

Украинцы открывали карты в:

monobank (878 572 карт);

А-банк (84 292 карт);

Альфа-банк (72 361 карта).

Министр добавил, что сегодня ожидается подключение еще одного большого банка к проекту, но не уточнил, какого именно.