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ДЕНЬГИ

Украинцы открыли более 1 млн карточек для получения 1 тыс. грн за вакцинацию

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1,3 млн украинцев записались на бета-тестирование услуги "єПідтримка" для получения 1 тыс. грн
1,3 млн украинцев записались на бета-тестирование услуги "єПідтримка" для получения 1 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

Украинцы открыли в банках более 1 млн карточек для получения выплат за вакцинацию по программе "єПідтримка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня (обновите "Дію" и запишитесь на тестирование)", – написал он.

Украинцы открывали карты в:

  • monobank (878 572 карт);
  • А-банк (84 292 карт);
  • Альфа-банк (72 361 карта).

Министр добавил, что сегодня ожидается подключение еще одного большого банка к проекту, но не уточнил, какого именно. 

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.

Подробно о том, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию, можно почитать в материале издания "ГОРДОН".

Теги: Украина, банки, выплаты, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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