Украинские банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для программы "єПідтримка" – Шмыгаль

Шмыгаль: С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Деньги можно будет получить через программу "єПідтримка" сервиса "Дія".

"За первые двое суток работы пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату. Это хороший старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу", – заявил глава Кабмина.

Он добавил, что правительство будет работать над усовершенствованием программы "єПідтримка".

Оформление виртуальной карты бесплатное. Сейчас в программу входят банки Monobank, "Альфа-Банк", "Укргазбанк", "А-банк", "ПриватБанк" и "Ощадбанк". В Минцифры сообщили, что этот список будет расширяться.