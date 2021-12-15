Украинские банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для программы "єПідтримка" – Шмыгаль

Деньги можно будет получить через программу "єПідтримка" сервиса "Дія".
"За первые двое суток работы пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату. Это хороший старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу", – заявил глава Кабмина.
Он добавил, что правительство будет работать над усовершенствованием программы "єПідтримка".
Оформление виртуальной карты бесплатное. Сейчас в программу входят банки Monobank, "Альфа-Банк", "Укргазбанк", "А-банк", "ПриватБанк" и "Ощадбанк". В Минцифры сообщили, что этот список будет расширяться.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.
В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии.
Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.
Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.
2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам. Президент подписал закон 8 декабря.
13 декабря стартовало бета-тестирование услуги "єПідтримка".