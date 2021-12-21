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ДЕНЬГИ

Украинцы потратили 134 млн грн в рамках программы "єПідтримка" – Шмыгаль

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Шмыгаль рассказал, что для участия в программе счета в банках открыли почти 5 млн украинцев
Шмыгаль рассказал, что для участия в программе счета в банках открыли почти 5 млн украинцев
Фото: kmu.gov.ua

За два дня с момента запуска программы "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавирусной инфекции украинцы потратили 134 млн грн. Об этом в эфире канала ICTV рассказал 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Почти 5 млн украинцев открыли счета в банках за это время, 4 млн украинцев уже зарегистрировались на получение этих денег. За вчера и сегодня 134 млн грн уже потрачено украинцами в тех отраслях, которые пострадали от коронавируса. Это кинотеатры, книги. Программа двигается вперед", – заявил он.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что окажет поддержку бизнесу в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую формирует приложение "Дія" – бета-тестирование услуги стартовало 13 декабря. 

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Первые получатели массово покупали книги.

В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К утру 20 декабря в стране сделали более 27 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 12,98 млн человек.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, книги, кинотеатр, деньги, украинцы, выплаты, Денис Шмыгаль, приложение Дія, вакцина, коронавирус
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