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ДЕНЬГИ

Шмыгаль ожидает, что программой выплат за вакцинацию воспользуются 8 млн украинцев. Полностью привитых граждан больше

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Шмыгаль ожидает, что программа выплат по 1 тыс. грн за вакцинацию с 19 декабря будет полноценно работать
Шмыгаль ожидает, что программа выплат по 1 тыс. грн за вакцинацию с 19 декабря будет полноценно работать
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины ожидает, что программой выплат по 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране до конца года воспользуются 8 млн человек.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 3 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы ожидаем, что 8 млн граждан Украины обратятся и воспользуются [выплатами] в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. В среду [8 ноября] правительство примет порядок использования этих средств, и с 9 декабря, как и обещано, эта программа в полной мере будет работать", – сообщил он.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин учтет предложения от нардепов и общественности по поводу направлений использования выплат. Однако позже в правительстве сообщили, что потратить средства за вакцинацию можно будет на услуги в пяти отраслях, которые больше остальных пострадали за время эпидемии коронавируса, а также на книги.

Выплаты украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую сформирует приложение "Дія".

Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказали в Минэкономики. В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 летК утру 3 декабря в стране сделали более 25 млн прививок от коронавируса, обе дозы получили 11,55 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, деньги, выплаты, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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