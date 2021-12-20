В Украине за сутки привились от коронавируса 36 тыс. человек

Первую дозу вчера получил 11 041 человек, полностью иммунизированы 24 986 человек. Дополнительную дозу 19 декабря никто не получал.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (18 550), на втором месте – CoronaVac (9954), на третьем и четвертом – Moderna (5286) и AstraZeneca (2237).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 373 349 прививок. Первую дозу получили 14 386 387 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872. Дополнительные дозы ввели 92 украинцам.