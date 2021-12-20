В Украине на прошлой неделе стали делать меньше прививок от COVID-19. Радуцкий объяснил причину

По его данным, на прошлой неделе, с 13-го по 19 декабря, вакцинировались всего 784 тыс. украинцев. За сутки 19 декабря – 36 тыс. Для сравнения: в ноябре за неделю было 1,6 млн прививок и свыше 300 тыс. в сутки.
"Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше прививаться от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников", – написал Радуцкий.
Он добавил, что среди украинцев также очень устойчив миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть".
Нардеп сообщил, что в Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%. Особенно низкий показатель прививок среди людей старше 60 лет.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
За прошлые сутки, 19 декабря, прививки сделали 36 027 украинцев. С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 373 349 прививок. Первую дозу получили 14 386 387 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872. Дополнительные дозы ввели 92 украинцам.
9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.
13 декабря в Украине разрешили третью дополнительную прививку от COVID-19 людям с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.