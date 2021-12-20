В Украине на прошлой неделе стали делать меньше прививок от COVID-19. Радуцкий объяснил причину

Радуцкий объяснил, что часть украинцев решили перенести вакцинацию на период "после праздников" Фото из Facebook-страницы Михаила Радуцкого

По его данным, на прошлой неделе, с 13-го по 19 декабря, вакцинировались всего 784 тыс. украинцев. За сутки 19 декабря – 36 тыс. Для сравнения: в ноябре за неделю было 1,6 млн прививок и свыше 300 тыс. в сутки.

"Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше прививаться от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников", – написал Радуцкий.

Он добавил, что среди украинцев также очень устойчив миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть".

Нардеп сообщил, что в Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%. Особенно низкий показатель прививок среди людей старше 60 лет.