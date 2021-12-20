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В Украине на прошлой неделе стали делать меньше прививок от COVID-19. Радуцкий объяснил причину

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Радуцкий объяснил, что часть украинцев решили перенести вакцинацию на период "после праздников"
Радуцкий объяснил, что часть украинцев решили перенести вакцинацию на период "после праздников"
Фото из Facebook-страницы Михаила Радуцкого

За прошлую неделю в Украине уменьшился показатель ежедневной вакцинации от коронавируса. Об этом 20 декабря на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его данным, на прошлой неделе, с 13-го по 19 декабря, вакцинировались всего 784 тыс. украинцев. За сутки 19 декабря – 36 тыс. Для сравнения: в ноябре за неделю было 1,6 млн прививок и свыше 300 тыс. в сутки.

"Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше прививаться от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников", – написал Радуцкий.

Он добавил, что среди украинцев также очень устойчив миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть".

Нардеп сообщил, что в Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%. Особенно низкий показатель прививок среди людей старше 60 лет.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/471780514471212

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

За прошлые сутки, 19 декабря, прививки сделали 36 027 украинцев. С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 373 349 прививок. Первую дозу получили 14 386 387 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872. Дополнительные дозы ввели 92 украинцам.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря в Украине разрешили третью дополнительную прививку от COVID-19 людям с ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

Теги: статистика, вакцинация, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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