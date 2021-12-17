Ляшко: Будет ли бустерная доза? Будет. В 2022 году Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer

Ляшко о бустерной вакцинации в Украине: Готовы ли мы к ней? Готовы Фото: EPA

"Сегодня вакцинировано взрослого населения старше 18 лет – 40%. Наша цель – 70%. Мы разрешили в понедельник дополнительную дозу для иммуноскомпроментированных людей. То есть, людей со сниженным иммунитетом. Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", – сказал Ляшко.

Он отметил, что Украина подписала контракт с компанией Pfizer на поставку в страну в 2022 году 25 млн доз вакцины и еще 25 млн – в 2023-м.

По словам Ляшко, в ноябре в Украине сделали около 7 млн прививок против коронавируса.

"Сейчас мы делаем больше миллиона в неделю. Так, вакцинация падает, но держится на достаточно высоком уровне", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко указал, что в Украину за год завезли 37 млн доз вакцины от COVID-19, в настоящее время в доступе есть 10 млн доз разных препаратов на выбор.

Решение по бустерной вакцинации украинцев еще не принято, но глава Минздрава говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.