В Украине сделали более 27 млн прививок от коронавируса

Более 27 млн прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (более 67 тыс.), на втором месте – CoronaVac (почти 49 тыс.), на третьем и четвертом – AstraZeneca и Moderna.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности сделано 27 004 683 прививки.



