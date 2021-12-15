После дополнительной дозы вакцины от COVID-19 не будет генерироваться новый сертификат – Минздрав Украины

По ее словам, действующим остается "зеленый" сертификат о получении двух доз вакцины. Он будет действителен 365 дней после получения второй прививки.

"В то же время внесение данных в электронную систему охраны здоровья о вакцинации пациента остается", – уточнила замминистра.

13 декабря в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно документу, получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

Украинцы, которые имеют медицинские показания для получения дополнительной дозы вакцины от коронавируса, могут сделать прививку через 28–90 дней после второго этапа вакцинации.