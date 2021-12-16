84% украинцев, заболевших в ноябре COVID-19, не прошли полный курс вакцинации – Ляшко

"Среди госпитализированных 91% невакцинированных. Это означает, что девять из 10 госпитализированных не вакцинированы и не были защищены от тяжелого течения болезни", – сказал министр.

Он подчеркнул, что вакцинация остается действенным способом защиты от инфекции.

Ляшко сообщил, что Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе. Занятость коек с кислородом в больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью уменьшилась в два раза – с 70% до 35%.