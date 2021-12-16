84% украинцев, заболевших в ноябре COVID-19, не прошли полный курс вакцинации – Ляшко

"Среди госпитализированных 91% невакцинированных. Это означает, что девять из 10 госпитализированных не вакцинированы и не были защищены от тяжелого течения болезни", – сказал министр.
Он подчеркнул, что вакцинация остается действенным способом защиты от инфекции.
Ляшко сообщил, что Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе. Занятость коек с кислородом в больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью уменьшилась в два раза – с 70% до 35%.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании первую прививку получили 14,2 млн человек, полностью иммунизированы 12,7 млн.
14 декабря главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что 110 тыс. украинцев просрочили получение второй дозы вакцины от коронавируса.