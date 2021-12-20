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"Сделать новогодние праздники безопасными и радостными". Ляшко дал рекомендации украинцам

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Ляшко: Минимизация риска распространения COVID-19 это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора
Ляшко: Минимизация риска распространения COVID-19 – это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Украине угрожает новый штамм коронавируса "Омикрон", особенности циркуляции которого ученые пока не выяснили. Об этом 20 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минимизация риска распространения COVID-19 – это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора. Выполняя пять рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", – сказал министр.

Он призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

"Несмотря на то, что сбор данных еще продолжается, Всемирная организация здравоохранения считает, что существующие вакцины будут защищать нас от тяжелого течения болезни, которую вызывает штамм "Омикрон", – подчеркнул Ляшко.

Он попросил украинцев использовать маски, соблюдать физическую дистанцию не менее одного метра, проветривать помещения, а также избегать закрытых пространств и скопления людей.

"Следите за чистотой рук. Прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой во время кашля и чихания. Каждая из этих мер сама по себе важна, но когда они используются в комплексе, их эффективность увеличивается в разы", – заявил министр.

Ляшко порекомендовал встречи проводить на открытом воздухе, а также воздержаться от путешествий лицам, которые входят в группу риска.

"Получайте информацию из надежных источников. Дезинформация создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей, подрывает веру в науку и мешает принимать правильные решения по отношению к здоровью", – отметил глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,2 тыс. человек.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали получать ее 16 декабря.

Первую дозу получили 14,3 млн человек, полностью иммунизированы почти 13 млн украинцев.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" по состоянию на 16 декабря подтвержден в 89 странахВ Украине его впервые выявили 18 декабря.

Теги: Украина, праздники, вакцинация, путешествия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, штамм, Омикрон
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