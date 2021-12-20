"Сделать новогодние праздники безопасными и радостными". Ляшко дал рекомендации украинцам

Ляшко: Минимизация риска распространения COVID-19 – это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Минимизация риска распространения COVID-19 – это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора. Выполняя пять рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", – сказал министр.

Он призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

"Несмотря на то, что сбор данных еще продолжается, Всемирная организация здравоохранения считает, что существующие вакцины будут защищать нас от тяжелого течения болезни, которую вызывает штамм "Омикрон", – подчеркнул Ляшко.

Он попросил украинцев использовать маски, соблюдать физическую дистанцию не менее одного метра, проветривать помещения, а также избегать закрытых пространств и скопления людей.

"Следите за чистотой рук. Прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой во время кашля и чихания. Каждая из этих мер сама по себе важна, но когда они используются в комплексе, их эффективность увеличивается в разы", – заявил министр.

Ляшко порекомендовал встречи проводить на открытом воздухе, а также воздержаться от путешествий лицам, которые входят в группу риска.

"Получайте информацию из надежных источников. Дезинформация создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей, подрывает веру в науку и мешает принимать правильные решения по отношению к здоровью", – отметил глава Минздрава.