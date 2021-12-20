В Украине два региона не выполняют условия выхода из "красной" зоны эпидопасности – Ляшко

Ляшко: 23 региона уже выведены из "красной" зоны или будут выведены в ближайшие дни Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"По состоянию на сегодня лишь две из 25 областей Украины не выполняют условия выхода из "красного" уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона уже выведены из "красной" зоны или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сказал министр.

В "красной" зоне находятся восемь областей – Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на 20 декабря.

Инфографика: moz.gov.ua

16 декабря глава Минздрава сообщил, что Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в Европе.