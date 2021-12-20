COVID-19 в Украине. За сутки 2500 заболевших и 157 умерших

Среди новых пациентов – 250 детей и 26 медработников.

За последние 24 часа 1241 человек попал в больницы с коронавирусной инфекцией, 157 ранее заболевших пациентов умерли, 6690 – выздоровели.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 610 687 человек, из них выздоровело – 3 338 555, умерло – 93 262.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.