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COVID-19 в Украине. За сутки 2500 заболевших и 157 умерших

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За все время эпидемии в Украине заболело 3,6 млн человек
За все время эпидемии в Украине заболело 3,6 млн человек
Фото: depositphotos.com

За сутки 19 декабря в Украине подтвердили 2536 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

Среди новых пациентов – 250 детей и 26 медработников. 

За последние 24 часа 1241 человек попал в больницы с коронавирусной инфекцией, 157 ранее заболевших пациентов умерли, 6690 – выздоровели. 

За все время эпидемии в Украине заболело 3 610 687 человек, из них выздоровело – 3 338 555, умерло – 93 262

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2025333220963106

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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