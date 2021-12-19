Из-за пандемии коронавируса Бали в этом году посетило менее 50 туристов

"Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали", – сказал глава отдела туризма провинции Бали Ньоман Геде Гунадика.

Все туристы попали на остров на частных яхтах, так как аэропорт в столице острова Денпасаре был закрыт для международных рейсов.

В 2019 году остров посетили 6,2 млн туристов, в 2020-м – более 1 млн.

Иностранным туристам для въезда на Бали необходимо получить бизнес-визу стоимостью $300, журналисты отметили, что туристические визы сейчас не выдают. Также туристам надо сделать несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку. Кроме того, стоимость авиабилетов выше, чем обычно, из-за отсутствия прямых рейсов.

В Индонезии иностранцам, полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции, надо 10 дней после прилета в страну провести на карантине. После этого они могут попасть на Бали.