В Минздраве сообщили, сколько украинцев получили дополнительные дозы от коронавируса

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 19 806 человек, вторую – 42 862 человека.

С начала кампании по иммунизации против COVID-19 в Украине сделали более 27,3 млн прививок. Первую дозу получили 14 375 344 человека, из них полностью иммунизированы уже 12 961 886.

Дополнительную, третью дозу получили 92 человека (18 – за прошлые сутки).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали их получать 16 декабря.