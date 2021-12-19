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ОБЩЕСТВО

В Минздраве сообщили, сколько украинцев получили дополнительные дозы от коронавируса

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За сутки в Украине сделали почти 63 тыс. прививок от коронавируса
За сутки в Украине сделали почти 63 тыс. прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

За сутки 18 декабря в Украине сделали 62 686 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 19 806 человек, вторую – 42 862 человека.

С начала кампании по иммунизации против COVID-19 в Украине сделали более 27,3 млн прививок. Первую дозу получили 14 375 344 человека, из них полностью иммунизированы уже 12 961 886. 

Дополнительную, третью дозу получили 92 человека (18 – за прошлые сутки). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2024619484367813

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали их получать 16 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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