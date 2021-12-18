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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области мужчина получил год ограничения свободы за поддельный COVID-сертификат

Решение суда пока окончательно в силу не вступило
Решение суда пока окончательно в силу не вступило
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы за попытку въехать в Украину с поддельным сертификатом вакцинации против коронавируса. Об этом 18 декабря сообщил портал Zaxid.net.

Мужчину, по данным издания, зовут Александр Шеленко. В судебном приговоре указано, что в августе 2021 года он приобрел поддельное свидетельство о вакцинации с печатью Львовской областной инфекционной больницы.

Следствие не установило, кто продал Шеленко поддельный сертификат.

Мужчине удалось попасть с поддельным документом в Польшу, а когда он 20 ноября возвращался, пограничники обнаружили, что свидетельство фальсифицировано.

В суде Шеленко признал вину и попросил строго его не наказывать. Судья признал его виновным в подделке документа и назначил один год и один месяц лишения свободы.

Решение суда пока не вступило в силу, у Шеленко есть 30 дней на подачу апелляции.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, COVID-сертификат
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