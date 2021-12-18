Во Львовской области мужчина получил год ограничения свободы за поддельный COVID-сертификат

Решение суда пока окончательно в силу не вступило Фото: depositphotos.com

Мужчину, по данным издания, зовут Александр Шеленко. В судебном приговоре указано, что в августе 2021 года он приобрел поддельное свидетельство о вакцинации с печатью Львовской областной инфекционной больницы.

Следствие не установило, кто продал Шеленко поддельный сертификат.

Мужчине удалось попасть с поддельным документом в Польшу, а когда он 20 ноября возвращался, пограничники обнаружили, что свидетельство фальсифицировано.

В суде Шеленко признал вину и попросил строго его не наказывать. Судья признал его виновным в подделке документа и назначил один год и один месяц лишения свободы.

Решение суда пока не вступило в силу, у Шеленко есть 30 дней на подачу апелляции.