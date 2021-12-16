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"Мы запускаем уникальный для всего мира сервис". Федоров рассказал, почему в "Дії" периодически будут происходить сбои

Федоров: Мы заранее запустили услугу "єПідтримка" и получили сверхбольшую нагрузку на систему миллионы запросов в день
Федоров: Мы заранее запустили услугу "єПідтримка" и получили сверхбольшую нагрузку на систему – миллионы запросов в день
Фото из личного архива Михаила Федорова

Минцифры Украины пока что продолжает работать с устаревшими технологиями, поэтому в приложении "Дія" периодически будут происходить сбои. Об этом в опубликованном 16 декабря интервью "ВВС Україна" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы заранее запустили услугу "єПідтримка" и получили сверхбольшую нагрузку на систему – миллионы запросов в день. Мы предупреждали, что эта неделя будет сложной, но нам нужно все протестовать. Мы честно об этом говорим и стараемся сделать все, чтобы у людей не возникало проблем. Нестабильная ситуация длилась недолго, 14 декабря все работало", – подчеркнул Федоров.

По его словам, команда Минцифры параллельно работает над трансформацией базовой инфраструктуры.

"Есть два пути развития крупных компаний – либо ты строишь инфраструктуру, тратишь на это несколько лет и потом запускаешься, либо ты запускаешь продукты и по ходу создаешь инфраструктуру. Мы имели дело с устаревшими технологиями, с реестрами, созданными много лет назад, часть вообще была в частных руках. Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали, и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Поэтому возникают такие проблемы. Нужно выбирать путь. Либо мы двигаемся так, и час в месяц что-нибудь сбоит, либо ждем несколько лет и не факт, что дождемся", – отметил министр.

Контекст:

13 декабря, в день запуска бета-тестирования услуги "єПідтримка", в приложении "Дія" произошел сбой. В частности, невозможно было сгенерировать COVID-сертификат. Пользователи также сообщали, что у них не отображаются все документы, сгенерированные в "Дії".  

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Теги: Украина, сбой, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры, COVID-сертификат
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