"Мы запускаем уникальный для всего мира сервис". Федоров рассказал, почему в "Дії" периодически будут происходить сбои

Федоров: Мы заранее запустили услугу "єПідтримка" и получили сверхбольшую нагрузку на систему – миллионы запросов в день Фото из личного архива Михаила Федорова

"Мы заранее запустили услугу "єПідтримка" и получили сверхбольшую нагрузку на систему – миллионы запросов в день. Мы предупреждали, что эта неделя будет сложной, но нам нужно все протестовать. Мы честно об этом говорим и стараемся сделать все, чтобы у людей не возникало проблем. Нестабильная ситуация длилась недолго, 14 декабря все работало", – подчеркнул Федоров.

По его словам, команда Минцифры параллельно работает над трансформацией базовой инфраструктуры.

"Есть два пути развития крупных компаний – либо ты строишь инфраструктуру, тратишь на это несколько лет и потом запускаешься, либо ты запускаешь продукты и по ходу создаешь инфраструктуру. Мы имели дело с устаревшими технологиями, с реестрами, созданными много лет назад, часть вообще была в частных руках. Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали, и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Поэтому возникают такие проблемы. Нужно выбирать путь. Либо мы двигаемся так, и час в месяц что-нибудь сбоит, либо ждем несколько лет и не факт, что дождемся", – отметил министр.